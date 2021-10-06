СМИ объяснили, почему США не могут воевать с Россией и КНР

США тратят ресурсы на защиту других стран, а не подрыв союза России и Китая, заявил журналист Дэвид Пайн в издании The National Interest. Поэтому опасения Вашингтона перед столкновением с Москвой или Пекином обоснованы.

США пока не готовы ни к обычному вооруженному, ни к ядерному столкновению с Россией и Китаем, уверен журналист. Это последствия стратегической ошибки Штатов, которые поощряли расширение НАТО на страны Восточной Европы и бывшего СССР. Теперь новые члены Североатлантического альянса оттягивают на себя ресурсы, которые могли быть направлены на ослабление союза России и Китая.

Ранее американские ученые насчитали в мире около 13,1 тысячи ядерных боеголовок на начало 2021 года. Все они находятся в девяти странах, а половина – в арсенале России. В пятерку лидеров по численности ядерного запаса вошли Россия – 6257, США – 5550, Китай – 350, Франция – 290, Великобритания – 225.

Вашингтон, Наталья Рязанова

Вашингтон. Другие новости 06.10.21

Четыре человека смертельно отравились углекислым газом, выделившимся при брожении вина. / Германия выдаст Италии чеченца, обвиняемого в убийстве. / Пять стран Европы призвали расследовать причины рекордного скачка цен на газ. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»