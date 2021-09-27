Ученые США насчитали более 13 тысяч ядерных боеголовок в мире

На начало 2021 года в мире насчитывалось около 13,1 тысячи ядерных боеголовок в девяти странах мира. При этом почти половина из этого арсенала находится на вооружении России. Таковы результаты исследования, поведенного Федерацией американских ученых.

По данным исследователей, в 1986 году в мире было зафиксировано рекордное количество ядерных вооружений – 70,3 тысячи, передает «Интерфакс». «Несмотря на прогресс в сокращении арсеналов ядерного оружия со времен холодной войны, совокупный мировой запас ядерных боеголовок остается на очень высоком уровне: на начало 2021 года девять стран обладали примерно 13100 боеголовками», – сообщили американские ученые.

Если учесть весь ядерный арсенал, в том числе развернутый, хранящийся на складах и ожидающий утилизации, то рейтинг стран будет выглядеть так: Россия – 6257, США – 5550, Китай – 350, Франция – 290, Великобритания – 225, Пакистан – 165, Индия – 160, Израиль – 90, Северная Корея – 45, говорится в исследовании.

Лидерство удерживают Россия и США. У каждой из стран в распоряжении имеется около 4000 боеголовок только в оперативных арсеналах. Еще часть списаны и ожидают утилизации.

Около 3,8 тысячи боеголовок США, России, Великобритании и Франции развернуты в оперативных силах – на ракетных базах или базах бомбардировщиков. Из них примерно 2 тысячи находятся в состоянии повышенной готовности к использованию в короткие сроки.

Общие запасы ядерного оружия сокращаются, но темпы сокращения замедляются по сравнению с предыдущими 30 годами. В основном число боеголовок уменьшается за счет того, что США и Россия занимаются демонтажом ранее снятых с вооружения боеголовок. При этом у Франции и Израиля относительно стабильные запасы, а Китай, Индия, КНДР, Пакистан, Россия и Великобритания увеличивают арсеналы ядерного оружия, утверждают авторы исследования.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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