Илон Маск сообщил о риске банкротства SpaceX

Владелец SpaceX Илон Маск, сообщил своим сотрудникам, что кризис в производстве ракетных двигателей Raptor создает «риск банкротства» компании. Об этом рассказал телеканал CNBC со ссылкой на электронное письмо, разосланное сотрудникам SpaceX.

Илон Маск в своем сообщении, адресованном сотрудникам компании, написал: «Кризис с производством Raptor намного хуже, чем казалось несколько недель назад. Мы столкнемся с настоящим риском банкротства, если в следующем году не сможем достичь частоты полета Starship хотя бы раз в две недели».

Основатель и владелец SpaceX также сообщил сотрудникам, что планировал уйти на длинные каникулы после Дня благодарения, 25 ноября, но узнав о ситуации с двигателями, решил лично работать на производстве в пятницу и на выходных.

«Лишние руки не помешают, чтобы выбраться из, честно говоря, катастрофы», – написал Маск.

Raptor – жидкостный ракетный двигатель закрытого цикла, который работает на жидком метане и кислороде. Маск рассчитывает применять его на корабле Starship. Ранее Маск заявлял, что при создании ракетного двигателя Raptor вдохновляется, в том числе, российскими разработками.

Как сообщает РИА Новости, в середине ноября Маск заявлял, что орбитальный запуск прототипа космического корабля Starship может состояться в январе или феврале 2022 года. Далее SpaceX планирует совершить увеличить количесвтво запусков Starship.

SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы, как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс.

Вашингтон, Иван Бабурин

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