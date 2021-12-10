Проблемы с доставкой привели к дефициту пива в Австралии

Производители пива в Австралии не могут доставить продукт в магазины и бары из-за нехватки деревянных поддонов. В ряде районов уже начались перебои с некоторыми сортами пенного напитка, потому что старые запасы распроданы, а новые партии не завозят.

Пивоварни Lion и Carlton & United Breweries предупредили покупателей, что запланированные к Рождеству поставки могут задержаться, а то и отмениться вовсе. Часть продукции стоит прямо на лентах конвейеров, потому что ее некуда сгружать, передают «Вести.ру».

Компания BWS разместила на сайте предупреждение о задержках поставок ряда товаров, в том числе некоторых сортов пива. Поставщик отменил розничные продажи напитка, теперь в одни руки отпускают не менее двух упаковок пенного.

Бизнесмены и эксперты сошлись во мнении, что причина перебоев – в пандемии. Часть производств приостановлена из-за риска распространения коронавируса. Некоторые логистические цепочки распались, и производителям нужно искать новые пути доставки товара до потребителей.

Напомним, в августе британские пивные оказались на грани закрытия из-за нехватки пива. В стране случился кадровый голод в сфере перевозок из-за пандемии и выхода страны из ЕС. Логистика поставок снизилась до такого уровня, что пришлось подключать военных для перевозки товаров первой необходимости и лекарств.

Канберра, Наталья Рязанова

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