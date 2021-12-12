В США растет число жертв ураганов: десятки торнадо пронеслись по шести штатам

В США продолжают ликвидировать последствия разгула стихии. В пяти штатах насчитываются десятки пропавших без вести. Точных данных о погибших пока нет. Спасательные операции продолжаются.

Сообщения о 36 торнадо поступили от жителей штатов Иллинойс, Кентукки, Теннесси, Миссури, Арканзас и Миссисипи, передает Reuters. Больше других пострадал штат Кентукки, где число жертв превысило 100 человек. Власти ввели режим чрезвычайного положения. Губернатор штата Энди Бешир уже заявил, что серия торнадо была самой разрушительной в истории Кентукки.

Кроме того, сообщается о шести погибших при обрушении из-за торнадо склада крупной компании в штате Иллинойс. Всего в здании могли находиться от 50 до 100 человек. Поисково-спасательная операция продолжается.

В Арканзасе штормом разрушило дом престарелых, два человека погибли, шестеро получили травмы, но смогли выбраться из здания. Под завалами могут находится около 20 человек.

Ураган также оставил без электричества около 200 тысяч человек, сообщает FoxNews. По данным телеканала, порядка 138 тысяч пользователей заявили об отсутствии энергоснабжения в штате Теннесси, порядка 72 тысяч – в Кентукки.

Накануне президент США Джо Байден назвал прошедшие ураганы крупнейшими в истории. Глава государства поручил развернуть на пострадавших территориях чрезвычайные и спасательные службы, наладить водоснабжение и поставки необходимых товаров. К ликвидации последствий стихии привлекают национальную гвардию.

Посольство России в Вашингтоне выразило соболезнования родственникам жертв, а также пожелало «скорейшего выздоровления пострадавшим от произошедшей катастрофы». «Посольство выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате серии разрушительных торнадо, обрушившихся на центральные регионы США», – говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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