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Суббота, 11 декабря 2021, 08:50 мск

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Торнадо разрушил дом престарелых в США, есть жертвы

Фото: Pixabay

В США не менее двух человек пострадали, еще пятеро получили ранения в доме престарелых, на который обрушился торнадо. Об этом сообщает Reuters.

Стихия бушует в штате Арканзас, больше всех пострадал город Монетт. Торнадо разрушил дом престарелых, под завалами оказались несколько десятков человек. Поисково-спасательная операция продолжается.

По последним данным, из-под обломков вытащили двоих погибших. Пять человек госпитализированы с различными травмами. Предположительно, под завалами могут находиться около 20 пострадавших.

Торнадо наблюдаются в нескольких регионах США. Метеорологическая служба накануне предупредила об урагане в штатах Арканзас, Теннесси, Миссури и Иллинойс.

Тем временем, в сторону Флориды направляется тропический шторм Минди, который образовался в районе Мексиканского залива.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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Метки / США

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