Девушка из Индии стала победительницей конкурса «Мисс Вселенная»

Победу на конкурсе «Мисс Вселенная» (Miss Universe) одержала представительница Индии Харнааз Сандху.

Финал конкурса красоты прошел в израильском курортном городе Эйлат. В этом году исполнилось 70 лет со дня основания мероприятия. В конкурсе 2021 года приняли участие девушки из 80 стран.

Первое место досталось представительнице Индии Харнааз Сандх. Она стала третьей гражданкой Индии, которая получила этот титул за все время существования конкурса красоты. Корону вручала Андреа Меса, родом из Мексики.

Звание «Вице-мисс Вселенная» присудили девушке из Южно-Африканской Республики Лалеле Мсване, третье место заняла Надиа Ферейра из Парагвая.

Россию на конкурсе представляла Ралина Арабова – обладательница титулов «Мисс Татарстан 2019» и «Вторая вице-мисс Россия 2019». К сожалению, россиянка не прошла в ТОП-10. В финале принимали участие девушки из Франции, Индии, Парагвая, Арубы, Колумбии, Филиппин, Пуэрто-Рико, ЮАР, Багамских островов и США.

Эйлат, Зоя Осколкова

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