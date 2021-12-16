Участницу конкурса «Мисс Вселенная» раскритиковали из-за кимоно для усопших

Представительница Японии Юри Ватанабэ на конкурсе «Мисс Вселенная» оказалась в центре скандала. Дизайнер ее наряда не учел японских традиций и одел девушку в кимоно для покойников. Об этом пишет Japan Today.

Девушка предстала в платье, похожем на традиционную японскую одежду. На белых рукавах – красные круги, как на японском флаге, а пояс украшен хризантемой, которая считается символом императорской семьи.

Костюм разработал израильский дизайнер Авиад Арик. По его словам, он был удостоен чести придумать образ для конкурсантки в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Японией и Израилем.

Впрочем, зрители из Японии не оценили порыв дизайнера и указали на несколько недочетов. Так кимоно закрывалось справа налево, таким образом складывают одежду на усопших. Императорская хризантема как нельзя хуже дополняет эту композицию. Кроме того, у девушки на груди были изображены несколько иероглифов, а татуировки в японской культуре стойко связаны с криминальным миром и якудза.

Токио, Зоя Осколкова

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