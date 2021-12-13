ВОЗ: полмиллиарда людей на планете живут у порога нищеты

Всемирная организация здравоохранения призвала страны наладить бесплатное медицинское обслуживание. Более 500 млн человек по всему миру оказались под угрозой полной нищеты из-за счетов за лечение.

«Ситуация, в которой людям приходится оплачивать медицинские услуги из своих карманов, загоняет более полумиллиарда человек в условия крайней нищеты», – говорится в сообщении на сайте организации.

Информацию подтвердил Всемирный банк.

По данным ВОЗ, с начала пандемии выросла не только смертность по всему миру, но и число бедняков. Отчасти это вызвано экономическим кризисом из-за пандемии, отчасти – долгами за лечение. В странах с бесплатными программами лечения рака, болезней сердца, диабета, их финансирование прекратили из-за пандемии. В других государствах усилия по введению бесплатных медуслуг откатились на десятки лет.

«В 2020 году пандемия вызвала чрезмерную нагрузку на системы здравоохранения стран. В результате охват иммунизацией снизился впервые за десять лет, а смертность от туберкулеза и малярии увеличилась», – говорится в сообщении на сайте организации.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин заявил, правительство РФ систематически недофинансирует человеческий капитал, который складывается из трех индексов – образования, благосостояния, долголетия граждан. Средние доходы граждан падают с 2014 года и уже снизились на 8,3%.

Женева, Наталья Рязанова

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