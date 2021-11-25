«Стагнация и падающий уровень жизни»: Россия рискует безнадежно отстать от лидеров мировой экономики

Нынешняя политика правительства РФ усугубляет стагнацию и создает угрозу безнадежного отставания от мировой экономики. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента. Политик подчеркнул, что социально-экономическая ситуация планомерно ухудшается даже по официальной статистике Росстата, который, впрочем, регулярно выступает в роли «чудотворца».

Парламентарий обратил внимание, что правительство РФ систематически недофинансирует так называемый человеческий капитал, который складывается из трех индексов – образования, благосостояния, долголетия граждан. «Начнем с благосостояния. По этому показателю мы сейчас 42-е – не самый худший результат. Но недавно Росстат-чудотворец ознакомил нас с очередным открытием, которое заслуживает Шнобелевской премии, а именно – за пандемийный 20-й год уровень бедности в России сократился с 12,3 до 12,1%. Позволю себе комментарий. Услышав это, я вспомнилось блестящее высказывание Андрея Михайловича Макарова (депутат от «Единой России») на питерском форуме, который сказал: с тех пор, как мы подчинили Росстат Минэкономразвитию, нам по плечу любые показатели. Вот это как раз тот случай. По данным официальной статистики, средние доходы граждан падают с 14-го года и в настоящее время снизились на 8,3%. Как падение доходов сочетается с сокращением бедности – это тайна, покрытая мраком. Напоминаю, в России на поддержку граждан, а также малого и среднего бизнеса в период пандемии было потрачено по официальным данным 4,5% от ВВП, а развитых странах – не менее 12%. А ведь у них количество нуждающихся гораздо меньше», – пояснил Смолин.

«И главное, официальная статистика российской бедности имеет мало общего с действительностью. Насколько помню, ни один депутат не смог прожить на российский прожиточный минимум больше недели. Исключение, Николай Бондаренко, который прожил месяц, но похудел на 7 кг… Согласно опросу <…>, 10% граждан России не имеют денег на еду, еще примерно 29 – на одежду. Это есть реальный уровень бедности. Серьезные социологи оценили его до начала пандемии в 38-39%, сейчас он явно больше», – подчеркнул депутат.

При этом Смолин отметил, что ситуация с долголетием в России еще хуже, чем с благосостоянием. «Когда повышали пенсионный возраст, нам говорили, что все будем жить долго, а денег у государства не хватает. Теперь денег – куры не клюют, а жить будем, как у Николая Вавилова, – плохо, но не долго. Зачем повышали пенсионный возраст? Учитывая, что сейчас Россия занимает третье место в мире по смертности от ковида и его последствий – показатели, скорее всего, ухудшатся», – констатировал он.

Депутат также привел данные по образованию, которое в отличие от России во всем мире оценивают не по выделенным деньгам, которые подвержены инфляции, а по отношению в ВВП – «в 12-м году мы были на 98 месте, в 18-м году на 120-м». При этом Смолин подчеркнул, что регионах нарастает кадровый кризис в этой сфере.

«Даже создатель Фонда [национального благосостояния] [Алексей] Кудрин (глава Счетной палаты РФ) не раз настаивал на увеличении вложений в человека и на смягчении так называемого бюджетного правила. Если мы хотим добиться экономического прорыва, расходы на образование должны быть не менее 7% от ВВП. Уважаемы коллеги, посмотрите, 7% требовала и «Единая Россия» в «Программе-2020», и ведущая партия оппозиции КПРФ – в своих законопроектах. Причем мы друг у друга идею не крали, просто мы послушали одних и тех же экспертов, а они доказывают, ни одна страна не обеспечила экономического прорыва при меньших затратах на образование», – констатировал Смолин.

«В этом зале мы не раз слышали, ах, чтобы мы делали без ФНБ в 20-м году, когда одновременно была и пандемия, и упали цены на нефть. Отвечаю – делали бы ровно то же самое, что и делали. Напоминаю, в 20-м году ФНБ вообще не использовался – все дополнительные расходы бюджета были получены за счет увеличения заимствований и соответственно, госдолга. Так что 20-й год доказал как раз обратное, без Фонда можно было обойтись. Я не предлагаю Фонд ликвидировать, избави Бог, я просто говорю, что он не использовался», – отметил он.

При этом Смолин подчеркнул, что вышесказанное – «это позиция ведущих российских экономистов». «Довожу до вашего сведения мнение этих экономистов – при стагнирующей экономике и падающем уровне жизни складывать деньги в кубышку означает обеспечивать продолжение стагнации и создавать угрозу безнадежного отставания России от мировой экономики», – сказал он.

Москва, Мария Соколова

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