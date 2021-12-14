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Вторник, 14 декабря 2021, 09:31 мск

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США не будут наказывать своих военных за гибель мирных жителей в Афганистане

Фото: Pixabay

Министерство обороны США не будет применять санкций к американским военнослужащим за авиаудар в Кабуле, который унес жизни десяти мирных жителей, в том числе семерых детей. Об этом сообщает The New York Times.

По данным газеты, руководство Пентагона провело расследование и не нашло нарушений закона при подготовке к бомбардировке. В частности, министр обороны США Ллойд Остин поручил принять главе Центрального командования американских Вооруженных сил (ВС) генералу Кеннету Маккензи и главе Командования специальных операций ВС (SOCOM) генералу Ричарду Кларку принять решение о наказании. Маккензи и Кларк не выявили действий, за которые стоило бы предъявлять выговор или понижать военных в звании.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби назвал случившееся в Кабуле сбоем в процессе и выполнением процессуальных действий, а не следствием халатности, итогом проступка или плохого руководства.

Ранее расчеты группы мониторинга Airwars, сделанные на основе заявлений самих американских военных, показали, что авиаудары США убили от 22 до 48 тыс. гражданских за 20 лет «войны с террором». Всего Штаты совершили около 100 тыс. атак с воздуха.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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