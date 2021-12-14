Порядка 50 человек погибли при взрыве цистерны на севере Гаити

Как минимум 50 человек стали жертвами взрыва автоцистерны с топливом на севере Гаити. Десятки пострадавших доставлены в больницу города Кап-Аитьен.

По предварительным данным, автоцистерна с топливом перевернулась, уходя от столкновения с другим транспортом. Она упала на бок. Местные жители поспешили к машине, чтобы наполнить канистры и другую тару горючим – собралось около 100 человек.

Через некоторое время цистерна взорвалась, возник пожар, который тушили несколько часов. Газета Le Nouvelliste сообщила о 40 погибших, но портал Haiti24 уточнил число жертв и пострадавших. 50 человек умерли, 47 получили различные травмы и ожоги. Местные власти допускают, что цифры не окончательные, экстренные службы продолжают исследовать место происшествия.

Пострадавших отвозят в местную больницу, но места в ней быстро закончились. Людей размещают в коридорах и прямо во дворе больницы.

Напомним, внезапный взрыв бензобака стал причиной гибели восьми человек в китайском городе Далянь. Еще пятеро пострадали и доставлены в больницу. Причиной происшествия стала протечка в бензобаке.

Кап-Аитьен, Наталья Рязанова

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