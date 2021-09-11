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Суббота, 11 сентября 2021, 09:14 мск

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Взрыв бензобака унес жизни восьми человек в Китае

Восемь человек погибли и еще пятеро пострадали в результате взрыва бензобака в китайском городе Далянь. Происшествие случилось рано утром 11 сентября, передает телеканал CGTN.

Причиной происшествия стала протечка в бензобаке. Вслед за взрывом случился пожар, но его удалось быстро потушить.

Пострадавших доставили в местную больницу. Врачи оценили их состояние как стабильное, жизнь пациентов вне опасности.

Полиция провинции Ляонин, где случился инцидент, начала расследование.

Напомним, в российском Воронеже произошел взрыв в рейсовом автобусе. Два человек погибли, 18 получили различные ранения. Двое пострадавших остаются в реанимации.

Далянь, Наталья Рязанова

Далянь. Другие новости 11.09.21

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