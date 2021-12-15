Более 300 человек оказались в ловушке на крыше небоскреба в Гонконге

В торговом центре в Гонконге произошел пожар. В результате сотни человек оказались заблокированы на открытой площадке высотного здания. По предварительной информации, как минимум семь человек пострадали. Об этом сообщает South China Morning Post.

По данным газеты, первые сообщения о возгорании в World Trade Center поступили сразу после полудня. Дым быстро распространился по небоскребу. Работающие в офисах люди и посетители ресторанов были вынуждены эвакуироваться, но выйти на улицу удалось не всем. Многие оказались в ловушке на открытых площадках 38-этажного здания.

Пожарные спускают людей с помощью высотных лестниц. Около 100 человек ждут эвакуации с пятого этажа здания под открытым небом. Тем не менее, многие остаются в здании. Очевидцы в твиттере написали, что сотрудники ресторанов просят посетителей оплатить счет, прежде чем они покинут заполненные дымом помещения.

Тем временем, пожар продолжает распространяться. Ему присвоили третью категорию сложности по пятибалльной системе. Для тушения развернули две пожарные машины. Кроме того, на место прибыли спасательные бригады, оснащенные дыхательными аппаратами. Предварительно известно о семи пострадавших, все они надышались дымом.

Предположительно, возгорание произошло на нижних этажах. Дело в том, что в ТЦ несколько месяцев шли ремонтные работы. Нижняя часть здания до сих пор в строительных лесах, а на первых этажах скопился мусор.

Гонконг, Зоя Осколкова

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