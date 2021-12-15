Из горящего торгового центра в Гонконге эвакуировали более 1200 человек

В Гонконге завершилась операция по эвакуации посетителей Всемирного торгового центра в районе Козуэй-Бэй. Всего из здания вывели 1269 человек.

Как сообщает HK01, пожар был локализован через два часа после сообщения о возгорании, еще через час пламя удалось полностью взять под контроль и потушить.

По последним данным, в результате ЧП 13 человек были госпитализированы. У них диагностировано отравление продуктами горения. Наблюдаются такие симптомы как головные боли и тошнота.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в 38-этажном небоскребе во время обеденного перерыва. Многие люди оказались отрезаны от выхода и были вынуждены ждать помощи спасателей на открытых площадках здания.

Предположительно, возгорание произошло на нижних этажах. Дело в том, что в ТЦ несколько месяцев шли ремонтные работы. Нижняя часть здания до сих пор в строительных лесах, а на первых этажах скопился мусор.

Гонконг, Зоя Осколкова

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