США рассекретили 1,5 тысячи документов об убийстве Джона Кеннеди

Полторы тысячи документов о расследовании убийства президента США Джона Кеннеди стали доступны для изучения после снятия грифа «секретно». Документы опубликованы на сайте американского национального управления архивов и документации.

Часть архива свидетельствует о существовавшей версии советского заказа на убийство Кеннеди. Так, следствие считало подозрительным, что убийца Ли Харви Освальд быстрее обычного получил визу для поездки в Москву и без личного присутствия в посольстве.

Закон от 1992 года предусматривал полную публикацию в 2017 году всех архивов, связанных с громким убийством 1963 года. Но дату рассекречивания файлов несколько раз переносили. Нынешний президент США Джо Байден вновь отложил публикацию полного архива до декабря 2022 года.

В опубликованном 15 декабря массиве много бумаг, опубликованных ранее. В них лишь открыли некоторые ранее скрытые фрагменты, например, фамилии агентов и чиновников или адреса. Порядка 10 тыс. документов остаются полностью или частично засекреченными, отмечает CNN.

Напомним, 35-й президент США Джон Фицджералд Кеннеди был застрелен в Далласе 22 ноября 1963 года. Глава государства совершал предвыборную поездку в открытом лимузине и был смертельно ранен из снайперской винтовки. Следствие установило, что убийцей был бывший морпех Ли Харви Освальд.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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