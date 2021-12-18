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Суббота, 18 декабря 2021, 15:39 мск

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Пентагон снова увидел значительные силы российских войск на границе с Украиной

Джон Кирби, скриншот видео defense.gov

На российско-украинской границе остается значительное число военных Вооруженных сил РФ. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, пояснив, что его ведомство продолжает мониторить ситуацию и считает, что каких-либо значимых изменений нет.

«Мы не видели каких-либо значимых изменений в расстановке российских сил вокруг границы с Украиной. Они все еще находятся там в значительном количестве», – цитирует его слова «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что Кирби не дал прямого ответа на вопрос о том, возможно ли расширение военного присутствия США в странах на восточном фланге Североатлантического альянса. «Мне нечего сообщить о новой ротации сил, касающихся наших союзников по НАТО. Мы располагаем значительными средствами в этом регионе, они там остаются», – сказал он.

Пресс-секретарь также напомнил слова помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что если в случае вторжения некоторые союзники США по НАТО «запросят дополнительные средства или размещения сил на ротационной основе», то Вашингтон рассмотрит эту просьбу. Он уточнил, что пока таких запросов не поступало.

По данным СМИ, американская разведка ожидает наступления российских военных на Украине в начале 2022 года. Президент РФ Владимир Путин, комментируя эту тему, заявил, что Москва проводит миролюбивую внешнюю политику, но вправе защищать свою безопасность.

Президент США Джо Байден ранее заявлял, что в случае эскалации конфликта США направят войска на восточный фланг НАТО. Кремль назвал это заявление агрессивным.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2021, РИА «Новый День»

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