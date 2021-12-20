Более 200 человек стали жертвами тайфуна «Рай» на Филиппинах

Число погибших в результате тайфуна «Рай» на Филиппинах постоянно растет. Официально 208 человек признаны погибшими, 50 человек числятся пропавшими без вести, пишет Prensa latina со ссылкой на национальную полицию.

Сильнее всего от стихии пострадали центральные провинции Висайи и Карага, где погибли 129 и 41 человек соответственно. Около 240 человек получили различные травмы. Множество домов и других строений разрушены, повалены деревья и столбы, по которым проходили линии электропередачи. Некоторые районы остаются полностью затопленными, размыты дороги.

Местные и центральные власти только начинают подсчитывать потери. Ущерб уже оценивается в несколько сотен миллионов долларов.

Тайфун бушевал на Филиппинах 16-18 декабря и стал самым сильным за весь 2021 год. Скорость ветра достигала 240 км/ч, по западной классификации тайфуну присвоена 5-я категория, власти Филиппин признали его супертайфуном. Самым разрушительным за историю страны был «Хайян», унесший жизни 7300 человек в 2013 году.

Напомним, в середине октября на Филиппинах 30 человек погибли из-за тайфуна Компасу. Несколько тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Манила, Наталья Рязанова

© 2021, РИА «Новый День»