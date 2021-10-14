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Четверг, 14 октября 2021, 10:32 мск

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На Филиппинах выросло число жертв тайфуна Компасу

На Филиппинах 30 человек погибли из-за тайфуна Компасу (Kompasu). Несколько тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома.

По последним данным, предоставленным Государственным советом по сокращению и управлению рисками стихийных бедствий, жертвами тайфуна стали 30 человек, ранее сообщалось о 13 погибших. Трое получили травмы, еще 14 считаются пропавшими без вести.

Тайфун обрушился на север острова Лусон. В провинции Бенгет сошли оползни, наблюдаются масштабные наводнения.

Эвакуировано около 15 тысяч человек. При этом в 110 городах Филиппин нарушено энергоснабжение. 325 жилых домов и зданий были повреждены, четверть из них полностью разрушены.

Ущерб для сельского хозяйства оценили в 21,5 млн долларов.

Манила, Зоя Осколкова

Манила. Другие новости 14.10.21

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