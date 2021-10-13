На Филиппинах 13 человек погибли во время тайфуна

На Филиппинах бушует тайфун Maring (Kompasu). Жертвами стихии стали 13 человек, еще девятерых ищут спасатели. Об этом сообщил Государственный совет по сокращению и управлению рисками стихийных бедствий.

Шторм обрушился на север острова Лусон. В провинции Бенгет сошли оползни из-за обильных дождей, обширные территории были затоплены.

Власти эвакуировали в общей сложности 11 тысяч человек, однако избежать жертв не удалось. 13 местных жителей погибли, еще трое получили травмы. Девять считаются пропавшими без вести.

В настоящее время тайфун покинул территорию Филиппин, но синоптики предупредили об угрозе продолжения ливней. В более чем 100 городах наблюдаются проблемы с энергоснабжением, несколько десятков жилых домов были почти полностью разрушены. Ущерб для сельского хозяйства оценили в 9,7 млн долларов.

Манила, Зоя Осколкова

Манила. Другие новости 13.10.21

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