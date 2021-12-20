В Малайзии интернет-пиратам грозят 20 лет тюрьмы

Власти Малайзии ужесточили наказание за трансляцию контента без разрешениях владельца. Интернет-пиратам грозит тюремный срок до 20 лет.

Новая санкция закреплена в поправках в закон о защите авторских прав. Организация незаконного стриминга, которая причиняет ущерб правообладателю теперь будет строго наказываться. Нарушителей могут приговорить как к штрафу в 2377 долларов, так и к лишению свободы.

Наказывать будут также компании и отдельных сотрудников, которые знали о незаконном стриминге и не пресекли его. Ответственность не будет нести только те лица, кто докажет, что предпринял все попытки приостановить работу онлайн-кинотеатра, пишет TorrentFreak.

Напомним, бизнес онлайн-кинотеатров в России процветает. С мая 2020 года доля тех, кто оформляет подписку в онлайн-кинотеатрах или покупает там просмотры фильмы выросла с 42% до 88%.

Куала-Лумпур, Наталья Рязанова