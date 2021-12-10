Не до кино: посещаемость кинотеатров упала на треть от 2019 года

Россияне в текущем году ходили в кино реже, чем в доковидном 2019-м. В нынешнем году сборы и посещаемость упали примерно на треть, заявил исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов

Участники рынка не надеются на рост прибыли к концу года. Они даже допускают, что ситуация может только ухудшиться.

«По отношению к 2019 году сборы и посещаемость российского рынка кинопроката снижены: на 30% – по сборам и на 35% – по посещаемости. Наверное, динамика будет чуть хуже в конце года», – цитирует Соснова ТАСС.

При этом бизнес онлайн-кинотеатров процветает. Россияне все чаще оформляют подписку в онлайн-кинотеатрах или покупают там просмотры фильмов. С мая 2020 года доля такой киноаудитории выросла почти вдвое: с 42% до 88%.

В большинстве регионов России власти ввели пропускную систему в заведения общепита и культуры, включая кинотеатры. Приобщиться к искусству кино могут только привитые от коронавируса или переболевшие граждане по предъявлению QR-кода. Эти ограничения наложились на требования не загружать зрительные залы более чем на половину.

Бизнес заявил, что из-за введения пропускной системы в ноябре недополучил 50-90% привычной выручки в зависимости от сферы.

Москва, Наталья Рязанова

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