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Вторник, 21 декабря 2021, 15:31 мск

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Американцы оставляют открытыми машины, пытаясь уберечься от грабителей

В США увеличилось число взломов автомобилей с целью кражи. Американцы оставляют свои машины открытыми в надежде, что преступники не разобьют стекло или не сломают замок. Об этом сообщает Inside Edition.

Рост числа автомобильных краж отмечается в Калифорнии. Грабители разбивают стекло, вскрывают замок и воруют из салона машин и багажников ценные вещи. Поэтому владельцы авто начали оставлять их открытыми. По мнению местных жителей, воры видят, что в машине нет ничего ценного, и не повреждают автомобиль.

Некоторые оставляют на лобовом стекле записки с надписью, что внутри ничего нет. Впрочем, это помогает далеко не всегда.

Начальник полиции Сан-Франциско Гаррет Том не видит ничего хорошего в том, что люди перестали запирать автомобили. «Тогда у вас украдут колеса или аккумулятор», – предупредил страж порядка.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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Метки / США

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