В США умер создатель ботокса Алан Скотт

В США скончался офтальмолог Алан Скотт, известный тем, что разработал препарат ботокс для применения в медицине. Об этом сообщает Washington Post.

89-летний медик скончался в больнице в штате Калифорния. О его смерти СМИ сообщила дочь Элисон Фергюсон. По ее словам, причиной стали осложнения сепсиса.

Ботокс – это препарат на основе ботулинического токсина, который вырабатывается бактериями Clostridium botulinu. Этот токсин может вызывать паралич мускулатуры и смерть, в годы Второй мировой войны он даже рассматривался в качестве биологического оружия.

Алан Скотт использовал ботокс в медицинских целях, в частности, для лечения косоглазия. Со временем пациенты, которым офтальмологи прописывали ботокс, стали рассказывать, что он также разглаживает морщины в верхней части лица. В 2002 году FDA разрешило использовать ботокс в косметологических целях.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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