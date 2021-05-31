Врачи рассказали, когда можно колоть ботокс после вакцинации

В Роспотребнадзоре сообщили, когда можно идти на процедуры с применением ботулотоксина после прививки от коронавируса.

«Учитывая, что напряженный иммунный ответ после «ЭпиВакКороны» формируется к 42 суткам после второй вакцинации, а при применении ботулотоксина у 1-5% пациентов могут вырабатываться антитела, необходимо разделить эти процедуры», – говорится в сообщении ведомства в nstagram.

Таким образом, колоть ботокс специалисты рекомендуют не раньше чем через месяц после второй дозы вакцины, несмотря на то, что препарат «ЭпиВакКорона» является безопасным и слабо реактогенным.

Напомним, Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса в августе прошлого года. Она получила название «Спутник V». Затем были созданы «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, готовится к применению еще один препарат – однокомпонентный «Спутник Лайт».

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 31.05.21

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