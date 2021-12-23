Дональд Трамп спрогнозировал «невиданный взрыв» на рынке криптовалют

Бывший президент США Дональд Трамп, считает очень опасным то, что цифровые активы никак не контролируются. По его мнению, валюта должна быть в формате доллара. Об этом экс-глава государства заявил в интервью Fox News.

Трамп пояснил, что никогда не был поклонником криптовалют, потому что он поддерживает доллар. По его словам, неконтролируемый рост цифровых валют может закончиться «невиданным взрывом».

«Я думаю, что валюта должна быть в формате доллара. Поэтому я не фанат этого. Рынок цифровых активов продолжает расти, но никто не предпринимает усилий для его контроля», – подчеркнул миллиардер.

Стоит отметить, что Трамп и ранее критиковал криптовалюты. Так в сентябре он предостерег инвесторов от вложений в цифровые активы и заявил, что это может привести к катастрофе.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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