российское информационное агентство 18+

Протесты против QR-кодов

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 23 декабря 2021, 12:11 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Дональд Трамп спрогнозировал «невиданный взрыв» на рынке криптовалют

Фото: Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп, считает очень опасным то, что цифровые активы никак не контролируются. По его мнению, валюта должна быть в формате доллара. Об этом экс-глава государства заявил в интервью Fox News.

Трамп пояснил, что никогда не был поклонником криптовалют, потому что он поддерживает доллар. По его словам, неконтролируемый рост цифровых валют может закончиться «невиданным взрывом».

«Я думаю, что валюта должна быть в формате доллара. Поэтому я не фанат этого. Рынок цифровых активов продолжает расти, но никто не предпринимает усилий для его контроля», – подчеркнул миллиардер.

Стоит отметить, что Трамп и ранее критиковал криптовалюты. Так в сентябре он предостерег инвесторов от вложений в цифровые активы и заявил, что это может привести к катастрофе.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / США

В США официально одобрена таблетка Pfizer от Covid-19 / Захарова назвала нарушением правил ВТО антироссийские санкции / В США из фонда помощи в пандемию украли 100 млрд долларов / США разрабатывают вакцину от любых коронавирусов / Американцы оставляют открытыми машины, пытаясь уберечься от грабителей / Более половины американцев разочарованы работой Байдена / В США умер первый пациент с омикрон-штаммом коронавируса / Пентагон снова увидел значительные силы российских войск на границе с Украиной

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Финансы, Экономика, США,