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Пятница, 24 декабря 2021, 09:34 мск

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Пес президента Чили собрал почти 300 тысяч подписчиков в соцсети

Фото: instagram.com/brownie_presidencial/

Более 291 тыс. пользователей подписались на аккаунт пса избранного президента Чили Габриэля Борича всего за три дня. Страница в Instagram ведется от имени собаки по кличке Брауни с 21 декабря.

Один из подписчиков – президент Аргентины Альберто Фернандес. Самый новый пост Брауни посвящен переговорам с псом аргентинского лидера, Диланом.

«Я готов к вызову, поставленному должностью первого пса, доверенной мне по итогам всенародных выборов. Обязуюсь бороться за права и угощения, которых заслуживают не только собаки, но и все питомцы Чили», – говорится в первой записи в блоге Брауни.

https://www.instagram.com/p/CXwbuj9Li9S/blk

Напомним, 20 декабря 35-летний Габриэль Борич объявлен президентом Чили по итогам выборов. Он набрал 56% голосов и стал самым молодым чилийским лидером.

Сантьяго, Наталья Рязанова

© 2021, РИА «Новый День»

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