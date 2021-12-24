Президент Черногории ушел на самоизоляцию с Covid-19

Президент Черногории Мило Джуканович получил положительный тест на коронавирус, сообщила его пресс-служба. Глава государства ушел на самоизоляцию.
Источником заражения оказался болеющий человек, с которым общался черногорский лидер.
«Мило Джуканович получил положительный результат теста на коронавирус. У президента легкие симптомы, он чувствует себя хорошо. В связи с эпидемическими мерами президент находится на самоизоляции и в таком режиме будет исполнять свои обязанности», – говорится в сообщении на сайте президента.
Ранее Джуканович переболел пневмонией, но тесты на Covid-19 были отрицательными. Президент и первая леди привились от коронавируса 20 августа этого года.
Подгорица, Наталья Рязанова
© 2021, РИА «Новый День»
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