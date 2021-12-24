Работники Apple призвали покупателей не брать гаджеты компании

Группа сотрудников американской компании Apple объявила о забастовке и призвала обычных покупателей к ней присоединиться. Участники акции бросили работу и попросили граждан не покупать продукцию Apple ни в обычных магазинах, ни онлайн накануне Рождества.

Сотрудники потребовали уважительного отношения от руководства компании. А покупателям напомнили, что Apple должна быть достойна своих огромных прибылей.

«24 декабря работники компании проведут стачку с требованием лучших условий труда. Мы Apple, мы достойны оплачиваемого больничного и психологической помощи. Требуйте, чтобы образ компании соотносился с вашим кошельком. Не покупайте в магазинах, не покупайте онлайн», – говорится в сообщении активистов в Twitter.

По данным портала Business Insider, многие американцы покупают подарки к Рождеству в последний момент, буквально вечером накануне праздника. Призыв отказаться от покупок гаджетов мог ударить по доходам Apple. Но неясно, сколько американцев действительно решили игнорировать технику этой компании.

Купертино, Наталья Рязанова

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