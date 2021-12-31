Пик заболевания «Омикроном» в ЮАР пройден

Власти ЮАР смягчают антиковидные меры в стране, поскольку меньше жителей стали заражаться коронавирусом и попадать в больницы. Руководство страны считает, что пик заболеваемости омикрон-штаммом пройден.

Так, отменен запрет на перемещение по улицам в ночное время, с 00:00 до 04:00 часов. Комендантский час в разных вариациях действовал с конца марта, после введения режима ЧП в стране. Также отменены ограничения на продажу алкоголя после 23:00 часов, сообщает BBC. Оперштаб по борьбе с коронавирусом отметил, что ограничения могут вернуть, если заболеваемость вновь увеличится.

Продолжают действовать правила о социальной дистанции и ношении защитных масок. Массовые собрания могут проводиться с участием не более тысячи человек в помещении и двух тысяч на открытом воздухе.

Напомним, омикрон-штамм Covid-19 впервые зарегистрировали в ЮАОР в конце ноября. По данным ВОЗ, на 22 декабря случаи заражения новым вариантом коронавируса встречаются уже в 106 странах мира. Многие государства закрыли границы или ограничили авиасообщение со странами Южной Африки.

Претория, Наталья Рязанова

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