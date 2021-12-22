Омикрон-штамм Covid-19 проник уже в 106 стран

Медики в 106 странах мира выявили случаи заражения омикрон0штаммом коронавируса, следует их еженедельного отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Даже высокий уровень коллективного иммунитета не помеха южноафриканскому варианту Covid-19.

По данным ВОЗ, число госпитализаций больных с омикрон-штаммом растет по всему миру, как и число зараженных. При этом, уровень коллективного иммунитета незначительно влияет на скорость распространения «Омикрона», которая уже выше, чем у «Дельты».

Напомним, в России на 13 декабря уровень коллективного иммунитета составил 55,8%: полностью привились от коронавируса 68,8 млн человек. В отдельных регионах этот показатель имеет другие значения. Так, Севастополь в начале декабря первым из субъектов России достиг коллективного иммунитета к коронавирусу в 80%.

Заболеваемость «Омикроном» в России также растет: на 21 декабря был выявлен 41 случай заражения новым штаммом. Еще 16 декабря заболевших было 25 человек.

Омикрон-штамм коронавируса впервые зарегистрировали в конце ноября на юге Африки. Он стремительно распространяется по миру несмотря на закрытие многими странами границ и усиление антиковидных мер. В США и Великобритании новый вариант Covid-19 уже стал доминирующим, потеснив «Дельту».

Женева, Наталья Рязанова

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