Первый регион России достиг коллективного иммунитета в 80%

Севастополь первым из регионов России достиг коллективного иммунитета к коронавирусу в 80%. Об этом сообщила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.

«У нас есть абсолютный лидер – город Севастополь, где этот показатель составил 80,8%», – сказала он, отметив, что еще в шести регионах уровень коллективного иммунитета выше 72%. Речь идет о Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Карелии, Тыве и Чукотке.

В целом по России данный показатель достиг отметки в 53,7%, отметила Голикова. По ее словам, первую прививку от ковида получили более 72,7 млн человек, полную вакцинацию прошли свыше 63,9 млн человек.

Вице-премьер также сообщила, что эпидобстановка ухудшилась в четырех регионах – В Челябинской, Калужской и Ростовской областях, а также в Калмыкии. «Улучшение мы видим в Тюменской, Нижегородской, Ивановской области, Республике Чечня», – добавила она.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в России выявили 32 930 новых случая заражения коронавирусом, что на 459 меньше предыдущего дня. Скончались 1217 человек, выздоровели – 36 514.

Москва, Наталья Петрова

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