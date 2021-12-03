В России число победивших Covid-19 за сутки снова превысило число заболевших

За минувшие сутки 36 514 человек выписались после выздоровления от коронавируса в России. Новых больных за тот же период выявили 32 930 человек, что на 459 меньше предыдущего дня, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Новые случаи зарегистрированы во всех регионах. Антилидерами по суточному приросту остаются Москва (+3304), Петербург (+2609), Московская область (+1813). Пятерку замыкают Самарская область (897 заболевших) и Краснодарский край (812).

«Всего в стране выявлено 9 736 037 человек в 85 регионах. За весь период от коронавируса скончались 278 857 человек. За сутки зафиксировано 1 217 летальных исходов», – добавили в оперштабе.

В рейтинге российских регионов по числу победивших Covid-19 позиции распределились несколько иначе. Лидирует Северная столица с 4023 выписанными по выздоровлению. В пятерке лидеров Москва (3600) и область (1858), Челябинская (1401) и Самарская области (908). А Краснодарский край только на 9-м месте – там за сутки выздоровел 751 человек.

С начала пандемии медики в России выписали по выздоровлению 8 436 631 человека.

Накануне Роспотребнадзор сообщил, что доля тяжелых случаев коронавируса в общем числе заболевших стала меньше. Специалисты видят в этом положительное влияние массовой вакцинации от Covid-19. Хотя привиты все еще менее половины взрослых россиян, эффект начавшего формироваться коллективного иммунитета уже заметен.

Москва, Наталья Рязанова

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