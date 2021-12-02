В России за сутки выявлено почти 33,4 тыс. заболевших Covid-19

Заболеваемость Covid-19 в России вновь перевалила за 33 тыс. случаев. За минувший день в России выявлено 33 389 случаев заражения коронавирусом – это на 1,7% больше, чем днем ранее (32 837), и является максимумом за три дня. Общее число подтвержденных случаев инфицирования достигло 9 703 107, сообщает федеральный операштаб по борьбе с коронавирусом.

За сутки от ковида в России умер 1 221 человек (накануне – 1226), а за весь период пандемии жертвами заболевания стали 277 640 человек.

В то же время за прошедший день вылечились от коронавирусной инфекции 35 185 человек, а за все время эпидемии – 8 400 117.

Больше всего заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3805. Это максимальный показатель за шесть дней. Число новых случаев в столице оказалось на 1048 больше по сравнению с предыдущим днем (2757). На втором месте по количеству вновь заболевших – Санкт-Петербург, где ковид подтвердили у 2623 человек, на третьем – Московская область (1475). Пятерку регионов – лидеров по суточной заболеваемости замыкают Краснодарский край с 917 инфицированными и Самарская область – 902 случая заражения.

Надо отметить, что Москва лидирует по числу новых смертей от ковида. В столице за сутки зарегистрировано 92 летальных исхода. Далее идут Петербург, где скончались 57 пациентов с Covid-19, и Московская область – 51 умерший.

В России за весь период пандемии проведено свыше 226,1 млн лабораторных исследований на новый коронавируса, в том числе 665 тыс. – за последние сутки, сообщает Роспотребндзор. Под наблюдением медиков остаются 1 731 397 человек.

Москва, Наталья Петрова

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