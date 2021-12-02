Попова: тяжелых случаев Covid-19 стало меньше, но ряд носителей могут заражать других 100 дней

Доля тяжелых случаев коронавируса в общем числе заболевших стала меньше, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее мнению, показатель снизился благодаря росту вакцинированных россиян.

«Тяжелых случаев уже стало меньше, и это только половина взрослых привитых. Меньше передачи, меньше вирусной нагрузки, соответственно, последствия менее тяжелые», – сказала чиновник в радиоэфире «Комсомольской правды».

Но это не единственное изменение в том, как протекает болезнь. В ряде случаев период заразности у носителя вируса стал заметно дольше – более трех месяцев. Все это время больному нужно находиться в изоляции, на больничном.

«Иногда наблюдается выделение в течение 100 дней. Ни один врач не выпишет человека из больничного листа, если он продолжает быть источником опасности и выделяет вирус», – пояснила Попова.

Глава Роспотребнадзора напомнила, что уже во время инкубационного периода нужно сократить контакты с другими людьми. Традиционно от заражения до появления симптомов проходит 14 дней. Попова посоветовал тем, кто заподозрил у себя Covid-19 оставаться дома до получения результата теста.

Как сообщал «Новый День», на 2 декабря суточный прирост больных коронавирусом в России составил 33 389 случаев. Общее число инфицированных достигло 9 703 107 человек. умерли за сутки 1 221 пациентов с Covid-19.

Москва, Наталья Рязанова

© 2021, РИА «Новый День»