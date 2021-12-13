Голикова: заболеваемость Covid-19 в России снизилась на 7,3% за неделю

Заболеваемость коронавирусом в России стала меньше на 7,3% по сравнению с предыдущей неделей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. В пяти регионах число случаев коронавируса продолжает расти.

По итогам прошлой недели в России выявили 144,95 больных коронавирусом на 100 тыс. населения. Около трети (23%) больных приходится на обе столицы и Подмосковье, но в антилидерах роста другие субъекты, передает «Дума-ТВ».

«Есть регионы, где наблюдается рост заболеваемости: Сахалинская область, Адыгея, Ненецкий АО, Камчатский край и Республика Алтай. Всего под наблюдением 745 тыс. человек, порядка 7,9 тыс. пациентов – получают медпомощь амбулаторно», – сказала вице-премьер на встрече с думской фракцией «Единой России».

В целом по стране открыто 221 тыс. «ковидных» коек, в пиковый период их было 305 тыс. В 24 субъектах растет число пациентов в тяжелом состоянии, доставленных в стационары.

Вместе с тем, уровень коллективного иммунитета достиг 55,8%, добавила Голикова.

«Число вакцинированных первым компонентом сейчас составляет 75,5 млн человек, полностью – 68,8 млн человек. В эту численность входят граждане, которые прошли повторную вакцинацию», – сказала вице-премьер.

Как сообщал «Новый День», за минувшие сутки в России выявили 29 558 случаев заражения Covid-19, что стало минимумом с 13 октября. Общее число больных с начала пандемии превысило 10 млн случаев и достигло уровня в 10 046 454 случая.

Москва, Наталья Рязанова

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