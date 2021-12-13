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Понедельник, 13 декабря 2021, 12:22 мск

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В России второй день подряд выявляют меньше 30 тысяч заболевших Covid-19

За минувшие сутки в России выявлено 29 558 случаев заражения коронавирусом. Это минимальный показатель с 13 октября. Планомерное снижение темпов заболевания с небольшими отклонениями наблюдается на протяжении месяца.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, новые эпизоды заражения за прошедший день регистрировались в 85 регионах страны. На Москву пришлось 2 894 новых случая коронавируса, Подмосковье – 1 999, Санкт-Петербург – 1 968. Всего в России за время пандемии зарегистрировано 10 046 454 случаев Covid-19.

Статистика по коронавирусу на 13.12

Тем временем, снижается и смертность. За сутки в стране скончался 1 121 пациент. Это минимум с 26 октября. Больше всего летальных исходов зарегистрировано в Москве – 84, в Московской области – 61, в Санкт-Петербурге – 60. За весь период по РФ от последствий заболевания умерли 290 604 человека.

Выписаны по выздоровлении 8,76 млн пациентов, в том числе 28 561 покинули больницы за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 635 442 человека.

Москва, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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