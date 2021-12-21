В России число выявленных случаев «омикрона» перевалило за 40

Глава Минздрава России Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом назвал основные симптомы заражения «омикрон»-штаммом. В России на сегодняшний день выявлен 41 случай инфицирования «омикроном», рассказала на том же заседании глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам министра здравоохранения, ведомство изучило особенности течения нового варианта ковида в Африке. В клинической картине «омикрона» доминируют першение в горле, лихорадка, мышечные боли – общая симптоматика очень сходна с гриппом, отметил Мурашко.

Глава Минздрава также заявил, что в связи с распространением в мире «омикрона» особенности вакцинации от коронавируса должны быть пересмотрены. Он отметил, что фиксируются случаи повторных случаев заболевания ковидом. «Как отмечают наши коллеги, примерно в 2,5 раза увеличилось количество детей, инфицированных «омикроном» и требующих лечения в стационарах. Также отмечается, что имеются случаи повторных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, и особенности вакцинации в этот период должны быть немножко пересмотрены», – сказал Мурашко.

По последним данным, в России уже у 41 человека обнаружен «омикрон»-штамм, сообщила в свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в большинстве случаев больные «омикроном» прошли вакцинацию или ранее переболели Covid-19. Все заболевшие находятся в стационаре в стабильном состоянии, добавила Попова.

Ранее сегодня в Минздраве сообщили, что новую разновидность ковида в России выявили у почти 30 человек. Отмечалось, что никто из заболевших не переносит болезнь в тяжелой форме.

Выявленный в ноябре в ЮАР и Ботсване «омикрон»-штамм зарегистрирован в 90 странах мира. Ученые считают его более заразным, чем «дельта»-вариант ковида, и говорят о снижении эффективности вакцин в отношении «омикрона». Накануне в ВОЗ заявили, что «омикрон» распространяется быстрее других вариантов коронавируса и заражает привитых и выздоровевших.

Москва, Наталья Петрова

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