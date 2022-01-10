Польская пограничница пострадала при попытке мигрантов прорвать границу

Незаконные мигранты возобновили попытки проникнуть в Польшу с территории Белоруссии, сообщила пресс-служба Погранстражи. Во время одного из таких прорывов пострадала сотрудница польской пограничной службы. Женщину отвезли в больницу.

Нападки мигрантов на разделительную линию между государствами начались 9 января и продолжились на следующий день. В одной из них участвовали почти 50 человек.

«Вчера границу Польши и Белоруссии пытались незаконно пересечь 49 человек. Сегодня на охраняемом участке группа из нескольких иностранцев силой форсировала границу, в сторону польских патрулей были брошены камни и бревна», – говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Предыдущий кризис на белорусско-польской границе случился в ноябре прошлого года. Тогда беженцы совершили несколько попыток групповых прорывов на территорию Польши. Случилось несколько столкновений незаконных мигрантов с пограничниками.

Варшава, Наталья Рязанова

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