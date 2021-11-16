Камни и палки против газа и водометов: на польско-белорусской границе произошли столкновения мигрантов и силовиков

На границе Белоруссии с Польшей наблюдаются беспорядки. Нелегальные мигранты начали ломать ограждения и кидать камни в пограничников. Польские силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты и подогнали водомет.

Группа мигрантов рядом с приграничным автодорожным пунктом Брузги сломала ограждения и стала забрасывать польских силовиков камнями и палками, передает РИА «Новости». По данным БелТА, «доведенные до отчаяния» беженцы «устали ждать и готовы прорываться».

Telegram: Граница Польши с Белоруссией

На кадрах, опубликованных Sputnik Беларусь в Telegram, видно, что польский силовик держит в руках баллон с газом и распыляет его. При этом белорусские пограничники не вмешиваются в происходящее.

Министерство национальной обороны Польши опубликовало видео, на котором применяется водомет. При этом в оборонном ведомстве утверждают, что белорусские силовики дали мигрантам шумовые гранаты.

«Работают как минимум 4 водомета: два на пункте пропуска и два слева от него», – передает БелТА.

Напомним, миграционный кризис на польско-белорусской границе обострился из-за наплыва большого числа беженцев, которые хотят попасть в Евросоюз. Европейские власти считают, что Минск умышленно создал кризисную ситуацию. В приграничной территории на протяжении недели находятся около двух тысяч беженцев.

Минск, Зоя Осколкова

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