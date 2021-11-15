Меркель и Лукашенко обсудили миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и и.о. канцлера Германии Ангела Меркель в ходе телефонных переговоров в понедельник, 15 ноября, договорились оказать гуманитарную помощь мигрантам, скопившимся на границе Белоруссии с Евросоюзом (ЕС), – сообщает ТАСС со ссылкой на представителя кабинета министров ФРГ Штеффена Зайберта.

По словам г-на Зайберта «канцлер и господин Лукашенко обсудили сложную ситуацию на границе между Белоруссией и ЕС, в особенности необходимость оказания гуманитарной помощи находящимся там беженцам и мигрантам. Они договорились продолжить диалог по этим темам».

Также Лукашенко и Меркель в ходе телефонного разговора также пытались определить пути разрешения миграционного кризиса на границе Белоруссии с Евросоюзом. Особенно тщательно рассматривались перспективы решения ситуации с целью недопущения ее эскалации.

Минск-Берлин, Иван Бабурин

Минск-Берлин. Другие новости 15.11.21

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