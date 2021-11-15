Польша в декабре начнет строить стену на границе с Белоруссией

В понедельник, 15 ноября, глава польского МВД Мариуш Каминьский написал в Twitter , что власти Польши намерены организовать круглосуточное строительство нового заграждения на границе с Белоруссией.

Как сообщает Le Figaro, в министерстве подчеркнули, что соответствующие контракты будут подписаны до 15 декабря, после чего работы начнутся немедленно. Строительство нового пограничного заграждения должно завершиться в первом полугодии 2022 года.

«Рабочие будут работать по очереди 24 часа в сутки в три смены одновременно различными компаниями на четырех участках. Строительство стены обойдет примерно в 353 миллионов евро (407 миллионов долларов). Все эти средства будут выделены из бюджета страны. Стена на границе протянется на 180 километров, что составляет примерно половину общей протяженности границы между Польшей и Белоруссией», – сообщил Мариуш Каминьский после заседания межведомственной группы по строительству.

Общая протяженность границы страны с Белоруссией составляет 418 км.

Как сообщает ТАСС, в начале миграционного кризиса на границе с Белоруссией Польша уже построила ограждение из колючей проволоки, которое, как выяснилось, не стало серьезным препятствием для мигрантов.

Варшава, Иван Бабурин

Варшава. Другие новости 15.11.21

Теперь Развожаев: президент вывел из состава Госсовета страны губернатора Севастополя. / В Германии выступили за возвращение мигрантов на родину. / Адвокат Цирит заявил о политическом следе в деле Барабанщикова. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»