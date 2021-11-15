Путин и Макрон обсудили ситуацию с мигрантами в Белоруссии

Президенты Франции и России в ходе телефонного разговора пришли к единому мнению, что необходимо добиваться деэскалации кризиса с нелегальными мигрантами на границе Белоруссии и Польши, -сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.
По информации Bloomberg «Путин и Макрон согласились добиваться деэскалации кризиса с мигрантами».
Французские СМИ со своей стороны отмечают, что лидеры двух стран согласились, что необходима деэскалация и в том, что касается недавних угроз Минска блокировать транзит газа в Европу.
Кроме того, в ходе телефонного разговора Макрон предупредил Путина, что обеспокоен ситуацией в районе Украины и готов помогать ей обеспечивать территориальную целостность, – сообщают европейские СМИ.
Москва-Париж, Иван Бабурин
Москва-Париж. Другие новости 15.11.21
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