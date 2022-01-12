Польский солдат рассказал об убийстве 240 мигрантов на границе

Бежавший из Польши в Белоруссию солдат признался в участии в зачистках в приграничной полосе польско-белорусской границы. По его словам, жертвами польских военнослужащих стали более 240 беженцев.

Следственный комитет Белоруссии проводит расследование по делу о преступлениях против безопасности человечества, пропаганде войны и заведомом оставлении в опасности.

«С 8 июня 2021 года он совместно с сослуживцами принимал участие в организованных убийствах в приграничной полосе и вблизи населенного пункта Семянувка Республики Польша. Среди убитых были беженцы, следовавшие через польскую границу в Германию. Ему известно об убийстве более 240 человек», – сообщили в СК Белоруссии.

Некоторые убийства солдат видел сам, о других ему рассказали сослуживцы. Жертвами были целые семьи, с женщинами и детьми, а также два волонтера, помогавшие иностранцам. Тела закапывали в подготовленных ямах в лесу.

СК попросил белорусский МИД передать эти сведения в международные структуры и уполномоченные органы стран Ближнего Востока, Афганистана, откуда пришла большая часть беженцев. Следователи также собирают данные о мигрантах, направлявшихся в Западную Европу и пропавших без вести.

В конце ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил соседние страны в убийстве нелегалов, тела которых подбрасывают на территорию республики. По мнению белорусского лидера, Запад использует приграничный кризис как способ сдерживания белорусской армии на случай военного конфликта с Россией.

Минск, Наталья Рязанова

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