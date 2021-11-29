Лукашенко: за сутки на границе нашли двух убитых мигрантов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил соседние страны, в который процветает миграционный кризис, в убийстве нелегалов. Тела двух человек подбросили на территорию Белоруссии у самой границы.

«Вчера ночью подкинули труп на нашу границу, сегодня ночью еще один труп нашли. Тот же почерк. Это ж представьте – «демократы». До какой мерзости надо дойти, чтобы убивать людей и выбрасывать на сопредельную территорию. Это уже акция», – заявил Лукашенко во время совещания по вопросам военной безопасности.

По его словам, полумертвых людей или тела пакуют в спальные мешки и подбрасывают на белорусскую сторону от разделительной черты. Пограничники находят мигрантов уже мертвыми. Накануне белорусские силовики нашли еще трех мигрантов, которые сумели доползти до ближайшего заброшенного дома.

Александр Лукашенко заявил, что Запад использует мигрантов как способ сдерживания белорусской армии на случай военного конфликта с Россией. «Использовали этих людей, чтобы держать нас в напряжении. Если Украина попробует развязать конфликт с Россией, в стороне Белоруссия не останется, поэтому белорусскую армию надо сдерживать, напрягать на западных рубежах (Латвия, Литва, Польша) и на юге – усилением украинской границы», – цитирует белорусского президента его пресс-служба.

Глава государства призвал Генштаб составить планы ответа на агрессию со стороны недружелюбных соседей. Пока Белоруссия не разворачивает воинские соединения, но и армия, и силовые ведомства должны быть готовы действовать по первому сигналу. Тем более, что Белоруссия включена в общую цепь обострения военной обстановки в регионе.

«Я не драматизирую события, но военных предупреждаю: на любое возможное их телодвижение у нас должен быть адекватный ответ. Мы не бряцаем оружием, но планы на любое их действие, планы нашего противодействия, должны быть», – сказал Лукашенко.

Напомним, 25 ноября Украина начала учения по сценариям эскалации миграционного кризиса в местностях, граничащих с Белоруссией. Киев заявил, что необходимость учений продиктована ситуацией на польско-белорусской и литовско-белорусской границах. Кризис ухудшился в начале ноября, когда толпа в несколько сотен мигрантов подошла к польской границе со стороны Белоруссии и попыталась прорваться на территорию ЕС.

Минск, Наталья Рязанова

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