На Украине начались приграничные учения

Украина уведомила о начале учений вследствие миграционного кризиса на границе Белоруссии, – сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

В уведомлении украинской Нацполиции сказано: «Отрабатываются все сценарии возможной эскалации миграционного кризиса в приграничных городах и селах. Тактика взаимодействия всех ведомств на возможные нарушения законодательства и недопущение миграционного кризиса – главная задача данного мероприятия».

«Бойцы Госпогранслужбы, Нацгвардии и Нацполиции начали комплекс мер, направленных на охрану порядка в местностях, граничащих с Белоруссией и отработку алгоритмов возможных действий мигрантов», – заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Киев, Иван Бабурин

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