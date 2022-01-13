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Четверг, 13 января 2022, 10:37 мск

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В США застрявший в дымоходе вор ждал помощи всю ночь

«Санта-вор» застрял в дымоходе при попытке ограбить дом в США. Об этом сообщает издание NBC Washington.

Инцидент произошел в штате Мэриленд. Злоумышленник хотел совершить кражу и для этого взобрался на крышу и проник в каминную трубу. Однако дымоход был настолько узкий, что мужчина застрял.

Только утром хозяева обнаружили преступника и вызвали полицию. Спасатели полтора часа разбирали камин, чтобы извлечь вора, после чего он был доставлен в больницу с легкими травмами.

Когда преступник получит медицинскую помощь, им займутся правоохранители. Несмотря на то, что ему не удалось ничего украсть, имущество было испорчено, камин пришлось разобрать, а в стене осталась большая дыра.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / США

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