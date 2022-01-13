В США двух преступниц выследили по блесткам для тела

В США две женщины напали на мужчину и обсыпали его блестками. В результате полиция выследила злоумышленниц по блеску. Об этом сообщает издание Complex.
Ссора произошла в три часа ночи в одном из городов Флориды. Женщины атаковали мужчину и высыпали ему на голову несколько пакетиков с блестками.
Затем подельницы пробрались в квартиру своего оппонента через балкон. Они избили мужчину и скрылись до прибытия полиции.
В результате именно блестки стали главной уликой в этом деле. Правоохранители выследили преступниц и арестовали их. Женщинам предъявлены обвинения в краже со взломом, нападении с нанесением побоев и мелком хулиганстве.
Вашингтон, Зоя Осколкова
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