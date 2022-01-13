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Четверг, 13 января 2022, 15:05 мск

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В США двух преступниц выследили по блесткам для тела

Фото: Pixabay

В США две женщины напали на мужчину и обсыпали его блестками. В результате полиция выследила злоумышленниц по блеску. Об этом сообщает издание Complex.

Ссора произошла в три часа ночи в одном из городов Флориды. Женщины атаковали мужчину и высыпали ему на голову несколько пакетиков с блестками.

Затем подельницы пробрались в квартиру своего оппонента через балкон. Они избили мужчину и скрылись до прибытия полиции.

В результате именно блестки стали главной уликой в этом деле. Правоохранители выследили преступниц и арестовали их. Женщинам предъявлены обвинения в краже со взломом, нападении с нанесением побоев и мелком хулиганстве.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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