В Токио школьник с ножом напал на абитуриентов вуза

Подросток с ножом напал на людей около Токийского университета перед началом вступительных тестов. Он ранил трех человек, прежде чем его сумели остановить, пишет fnn.jp.

Инцидент случился около 8 утра по местному времени 15 января. Школьник со спины подошел к 72-летнему мужчине и двум 18-летним абитуриентам и ударил ножом. Всех троих срочно доставили в больницу, мужчине потребовалась срочная операция.

Школьника задержали, и он признал вину. Нож для нападения он принес из дома. Подросток признался, что ранее тем же утром устроил поджог на станции метро. Огонь быстро потушили, никто не пострадал. По словам подозреваемого, он злился, потому что плохо учился.

Напомним, в Шанхае девять человек получили различные раны в результате нападения мужчины с ножницами. Злоумышленник бросался на прохожих, пока прибывшие полицейские его не задержали.

Токио, Наталья Рязанова

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