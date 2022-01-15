Еще две страны присоединились к бойкоту Олимпиады в Пекине

Власти Дании и Нидерландов не будут отправлять официальные делегации на открытие Олимпиады в Пекине, передает Reuters. Обе страны поддержали начатый США бойкот из-за нарушений прав человека в Китае.

Власти стран ЕС не смогли прийти к общему мнению относительно участия в дипломатическом бойкоте, и официальный Копенгаген принял самостоятельное решение.

«Мы очень обеспокоены ситуацией с правами человека в Китае. Правительство решило, что мы не будем участвовать в зимних Олимпийских играх в Китае», – заявил министр иностранных дел Йеппе Кофод.

МИД Нидерландов сослался на усиленные антиковидные меры в Китае в связи с Олимпийскими Играми. Это помешало бы официальным лицам встретиться с руководством КНР для обсуждения проблемы нарушения прав человека. Поэтому нидерландские дипломаты не будут присутствовать на открытии Игр.

«Возможности для двусторонних контактов с принимающей страной будут ограничены, где можно было бы предметно обсудить серьезную озабоченность Нидерландов ситуацией с правами человека», – пояснил представитель МИД Нидерландов Фриц Кемперман.

Первыми бойкот Олимпиаде в Китае объявили США. Власти отметили, что спортсмены будут участвовать в соревнованиях, но официальная делегация не приедет. Позже бойкот поддержали Австралия, Великобритания, Канада и Япония.

Копенгаген, Наталья Рязанова

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